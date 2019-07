Vaidlus aediku kõrguse üle sai lõpu

Kolm aastat kestnud vaidlus Võrumaal Alaveski loomapargis elavate karupoegade aediku kõrguse üle on nüüdseks vaibunud. Veterinaar- ja toiduamet (VTA) saavutas küll aediku kõrgusele esitatud nõuete asjus võidu, kuid hiljem on selgunud, et samasuguseid võrkaiaga karuaedikuid on mujalgi ning need vastavad Euroopa Liidu nõuetele.