Omapärane juhtum rongis vajas politsei sekkumist

«Viimasega juttu tehes näis, et härra ei tea kuigi hästi, miks ja kuhu ta on teel. Kahtlustades, et tegu võib olla abivajajaga, andis ta härrast korrakaitsjatele kohe teada. Politsei sai Jõgeval rongile, tegi kindlaks härra isiku ning selgitas, et mees on ühest Lõuna-Eesti hooldekodust ekslema läinud, kuid hooldekodu ei olnud seda sel hetkel veel ilmselt tähele pannudki. Mees võeti politseiauto pardale ja viidi hooldekodusse tagasi,» kirjutas prefektuur oma Facebooki kontol.