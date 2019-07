VIDEO: Sajad õigeusklikud pugesid ikooni alt läbi

Juulikuu viimasel reedel peetava päätnitsapäeva juhatas sisse kell 9 alanud jumalateenistus 218-aastases Saatse kirikus, mis on üks vanemaid õigeusu maakirikuid Eestis. Riituse läbiviimist juhatas Eesti Apostlik-Õigeusu kiriku metropoliit Stefanus, mis on tunnusmärk päätnitsapäeva olulisest kohast kirikukalendris.

Paaritunnise teenistuse jooksul astusid inimesed kirikust läbi, et panna küünal ning loota muuhulgas, et pühakupäeval kirikus käimine aitab ka tervist parandada. Nimelt usutakse, et imetegija Paraskeva võib inimesi terveks teha, mistõttu pannakse endale kaela või pea ümber paber, kuhu tervisega seotud soovid on kirja pandud.