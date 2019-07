Ilmateenistus: tavatu kuumus võib liiga teha

Palavus võib liiga teha ja seda eriti linnades. Asfaltpind soojeneb päikese käes 50°C kraadi lähedale ja annab omalt poolt lisakütet, niisamuti ka hoonete seinad. Öine temperatuur langeb vaid napilt alla 20°C ega paku enam märgatavat jahutust. Kuna on nädalavahetus, siis on ehk paljudel inimestel võimalus maale või veelgi parem – mere või järve äärde siirduda. Veepind on 20..24°C-ni soojenenud ega lase ka ümbritseval õhul kõrgustesse kerkida. Kuid sealgi ei tohi jahutaval tuulel end petta lasta ning tundide kaupa päikesel end kõrvetada lasta. UV-indeks on üle Eesti kõrge (üle 6) ja seda eelkõige keskpäevasel ajal. Iseäranis hoolega tuleb silm peal hoida lastel, kel mänguhoos joogivesi ununeb ja kipitavat turja tähelegi ei pane, teatas ilmateenistus.