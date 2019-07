Kaks kangemat küla on Kagu-Eestist

Maaeluministeeriumi esindaja tunnustas innovaatilise ja kogukonda haarava tegevuse eest Sadala küla. Nemad leidsid lahenduse uue külaväljaku muru kiiremaks kasvama panekuks, segades muruseemne kaeraga. Rahandusministeeriumi esindaja lemmik on Üdruma küla Läänemaalt. Maaelu võrgustiku eriauhinna Lepatriinu pälvis Käsmu küla Lääne-Virumalt, kes on valmis euroraha kadumiseks. Eesti Leader Liidu esindaja äratundmisel elatakse unistuste maaelu Vidrike külas. Maalehe kõikenäinud ajakirjanikule Bianca Mikovitšile jättis unustamatu mulje Kõljala külade piirkond Saaremalt, kus suudeti komisjoni veenda selles, et nad elavad üle kas või tuumatalve. Kohtumise lõpuks viisid nad oma külalised kodukirikusse.