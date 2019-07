Mati Määrits: meditsiin, kas vajad ise (arsti)abi?

Uudis ajas eriti nooremad naised lausa pöördesse. Lõuna-Eesti Postimehe tänavaküsitlusele vastanud kasutasid väljendeid: «Selline mõte ajab lausa naerma!», «See ei ole normaalne», «Kindlasti ei saa sünnitust sel moel planeerida, et see langeks neljapäevale või reedele». Kolme lapse ema Annela Laaneots tõdes, et kui juba sellise ebakindluse sünnituskorraldusse sisse programmeerid, annab see kõigile märku, et ärge Põlvaga arvestage. Samuti leidis sootska, et väga vale on vaadata sünnitusmaja saagat kitsalt meditsiini vaatekohast – tegemist on laiema regionaalpoliitilise küsimusega.