Hurda preemia laureaadile meeldib Trad!Attack

«Ansambli solist Sandra Vabarna on ka minu juures laulutunnis käinud. Ta on suurepärane esitaja,» kiitis Oras. «Need, kes laulavad regilaulu seadmata kujul, on väike elitaarne kamp, sest kõik see nõuab palju süvenemist ja teadmist. Kui aga lähed sellesse kultuuri sisse, pakub see sulle midagi ja on hästi põnev. Laiemate hulkadeni jõudmiseks on vaja rahvamuusikat tõlkida ning siis on hea, kui kõrgel tasemel tõlkijad on võtta. Ja loomulikult aitab see ka pärimust edasi kanda.»