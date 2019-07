Karu üritas rüüstata asevallavanema kauplust

Asevallavanem Sarv tõdes, et kuigi järjekordne kurioosne lugu ei põhjustanud korvamatut majanduslikku kahju, oli see koormav pigem psüühiliselt. Kuna Õru aleviku vahel ja mujalgi Valgamaal on viimase kuu jooksul karud korduvalt kohalike seas hirmu külvanud, otsustas ka Valga vallavalitsus teha pöördumise keskkonnaameti poole. «Kohalikul omavalitsusel on raske midagi ise ette võtta. Meile on oluline, et elanikkond tunneks ennast turvaliselt,» ütles Sarv.