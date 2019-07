Kiire internet jõuab maapiirkondadesse

Võrguettevõte Elektrilevi avas kiire interneti võrguga liitumise esimestes piirkondades, teavitades juulis sellest võimalusest 4600 majapidamist. Klientidele on kõige kasulikum liituda esimese kolme kuu jooksul, sest siis on liitumishind soodsaim.

Liitumine on avatud muu hulgas Põlvamaal Ahjal, Jõeveeres, Kärsal ja Leevis; Võrumaal Missos, Kirumpääl ja Võrumõisas ning Valgamaal Tsirguliinas.

«Aasta esimene pool on läinud võrgu projekteerimis- ja ehitushangete läbiviimisele, lepingute sõlmimisele ja paljudele muudele vajalikele ettevalmistustele. Nüüd oleme jõudnud etappi, kus saame esimestele majapidamistele liitumisvõimalust pakkuda,» selgitas Elektrilevi juhatuse liige Taavo Randna. Ta lisas, et esimeste piirkondade valikul on kaalukauss ennekõike langenud paikadele, kus tänased sideoperaatorid pole seni olnud valmis ise võrku ehitama ehk niinimetatud valgetele aladele.