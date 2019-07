Võrumaale lisandus kolm uut paakautot

Lõuna ja Lääne päästekeskuse viis päästekomandot said kätte uued paakautod.

Uued paakautod said oma kasutusse Antsla, Mõniste ja Vastseliina komandod Võrumaalt, samuti Järvakandi, ja Tõstamaa päästjad. Nendes komandodes olid paakautod juba vananenud ega võimaldanud vett piisavalt kiiresti peale ning maha laadida. Veel neli uut autot saabuvad praeguste plaanide järgi 2020. aastal.

«Uusi paakautosid tellides pidime silmas pidama ka seda, et nad komandohoonetesse ära mahuksid – paljud meie hooned ei ole ehitatud tänapäevaste päästeautode mõõtude järgi. Seepärast on uued paakautod väiksemate mõõtudega kui eelmise partiiga saabunud autod,» selgitas päästeameti päästetööde osakonna juhataja Martin Lambing ning lisas, et autod on 7,9 meetrit pikkused ning mahutavad 9000 liitrit vett ja 1000 liitrit vahuainet. Kiirtühjendusklappidega on võimalik paak tühjaks lasta minutiga.

Paakautod on eelkõige vajalikud selleks, et veevaestes piirkondades vett päästesündmusele transportida. Uued paakautod on ehitatud nii, et neile on võimalik vett väga kiiresti peale ja maha laadida.

Uute paakautode alusautod on Scaniast ning pealisehitus tehti Poola tehases WISS. Autod jõudsid juba mõnda aega tagasi Eestisse, kuid nende komplekteerimine ja kasutajate ettevalmistamine võttis aega. Eelmisel nädalal said päästjad koolitatud ning tänaseks on kõik autod oma uude kodukomandosse jõudnud.