Heliose murdmiseks läks vaja Karu ja brasiillast

«Mehed võitlesid, andsid endast parima ja oleksime viiki väärinud, kui poleks penaltit [mängu lõpus] olnud, aga selline jalgpall on. Kahjuks tuli juhuslik käega mäng kastis ja vastased said penalti. Olen meeste esitusega rahul. Ju siis see vahe ongi selline, et kui on pooled meistriliiga mehed vastas, siis kaotame ühe väravaga,» ütles Vislapuu.