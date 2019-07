Karud tahetakse ümber asustada

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimart Rakko sõnul on kaalumisel kaks varianti. «Meie jaoks eelistatum on, et nad asustatakse ümber Venemaale, kus nad saaks lahti lasta mõnel suuremal alal, kus inimasutust ei ole ja karud leiaksid tee tagasi loodusesse,» ütles Rakko Kanal2 saatele «Reporter».

Samas on see võimalus Rakko sõnul üsna komplitseeritud, kuna dokumentide ajamine ja loomade üle piiri vedu on tülikas ja bürokraatlik protsess. «Ja kui see variant ei lähe käiku, tuleb karud asustada kuhugi piiriäärsele alale, kus karud saaksid ise Venemaale minna,» ütles Rakko, avaldades lootust, et Valgamaa karude probleem saab juba lähiajal lahenduse.

Venemaa loomakaitseorganisatsioon palus möödunud nädalal keskkonnaminister Rene Kokale saadetud kirjas üle piiri Eestisse tulnud ja Valgamaal palju ärevust tekitanud karud Polja ja Proša ellu jätta ning võimalusel nad Venemaale tagasi juhatada.

Peterburis tegutseva loomakaitseühingu Baltiskaja zabota o životnõh president Jelena Bobrova märkis Kokale saadetud kirjas, et jälgib murega Eestist tulevaid uudiseid, justkui tahetakse kaks Venemaalt pärit karu veel enne jahihooaja algust maha lasta.

«Need karud on pärit Toropetski bioloogilisest jaamast «Puhas mets», mis tegeleb vanemateta jäänud karupoegade rehabilitatsiooni ja nende loodusesse tagasisaatmisega. Need karud on Polja ja Proša. Nad on unikaalsed selles mõttes, et nad ei ole pärast loodusesse naasmist lahku läinud, vaid hoiavad kokku. Nad alles õpivad iseseisvalt metsas hakkama saama ja seetõttu võib neid sageli inimeste juures näha,» kirjutas Bobrova.

Loomakaitseühingu president rõhutas, et hoolimata sellest, et nad käivad sageli asulates, ei ole nad agressiivsust ilmutanud. «Me tahaks väga, et te säästaksite nende karude elusid, selleks tuleks nad suunata üle piiri Pihkva oblastisse tagasi. Üks võimalus oleks kasutada paukpadruneid ja karud nende abil Venemaale tagasi suunata. Võimalik oleks karud uinutipüssi abil uinutada ja seejärel Venemaale toimetada,» tegi Bobrova ettepaneku.