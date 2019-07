Vigastus sundis võistluspausi tegema

Hiljutistel Eestimaa suvemängudel vigastas Valgamaa sumomaadleja Xsander Solbaja põlve. Kui esialgu oli teada, et vigastuse tõttu tuleb noormehel kaks nädalat rahulikumast režiimist kinni pidada, siis nüüd on selge, et vahele tuleb jätta ka Euroopa karikavõistluste etapp.