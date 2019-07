Nooruses, kui eraomandist polnud õrna õhkugi, nägi Henn Järv unes, et istub isikliku tiigi kaldal, vaatab kauguses künka otsas päris oma maja ja teab, et ta oma pererahvas on kodus. Unenäos ei näinud ta küll täpselt, milline kaasa või lapsed võiksid välja näha, ent ta teadis, et need on kindlalt olemas.