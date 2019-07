LUGEJA KIRI: majutusteenustele 14-päevane taganemisõigus ei laiene

Majutusteenustele aga see taganemisõigus ei laiene. Seega on tühistamis- ja muutmistingimused tarbijale broneeringu kinnitamise järel siduvad. Oluline on iga broneeringu puhul teada täpseid tingimusi.

Näiteks on tarbijad ekslikult broneerinud tagasimakse võimaluseta majutuse ning selle avastamisel soovinud seda tasuta tühistada, viidates kiirele reageerimisele. Paraku ei ole majutusasutused kohustatud broneeringut tasuta tühistama, kui vastav tingimus on tarbijale enne tehingu sõlmimist teatavaks tehtud.

On olnud juhtumeid, kus tarbijad on jätnud tähelepanuta teisigi olulisi majutusasutuse sätestatud tingimusi ning kahju kannatanud. Näiteks on osal hostelitel või külaliskorteritel tingimus, et klient peab saabuma kindlal kellaajal või enne teatavat aega, mille möödumisel ei ole võimalik teda enam majutuspaika sisse lasta.

Enamik vahendusportaale pakub võimalust majutuspakkumisi filtreerida. Näiteks saab märgistada, et kuvataks ainult majutuskohti, kus on bassein, wifi, tasuta tühistamise võimalus, hommikusöök. Siiski tuleks kindlasti enne broneeringu vormistamist väga tähelepanelikult kontrollida, kas nimetatud teenused ja tingimused on ka soovitud kuupäevadel ja valitud toatüübi puhul olemas.

Soovitatav on võimaluse korral kallimad või pikemaajalised majutused vormistada läbi nii-öelda suure ekraani ehk arvutis, sest selliselt hoomab pakkumise ja broneeringu tingimusi paremini.

Alati on soovitatav lisaks portaalis antud kirjeldusele otsida teiste reisijate tagasisidet.