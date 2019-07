Kombainid nopivad teravilja hektarilt kuni 10 tonni

Põllumehed kiidavad senist suve ning ennustavad rekordilähedast saaki. Pikk sügis andis võimaluse külvata palju talivilja, mis on suviviljast märkimisväärselt saagirikkam. Ka selle aasta ilmad on olnud nii soodsad, et mõne kombaini punker näitab saagiks 10 tonni hektari kohta.