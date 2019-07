Võrumaal näeb etendust õnne edasilükkamisest

«Praegu pole aeg armastamiseks» on lugu sellest, kuidas inimene teeb kõik, et oma õnne edasi lükata. Mõtleme välja üha rohkem asju, mis ei lase meil olla koos nendega, keda armastame. Sõjad, religioon, masside arvamus, lisaks poliitika, seisuslikud erinevused, mood, virtuaalne tegelikkus. Ja paistab nii, et inimkond jätkab selliste asjade väljamõtlemist, mis meid üksteisest eraldavad.