Vabarna sai auväärse tiitli pooleldi kogemata

«Mitte ainult võit polnud üllatav, vaid ka minu osavõtt. Nimelt ei planeerinud ma osaleda, aga kuna me pidasime Zetodega eelmises kuningriigis oma 15. sünnipäeva ja meie telk oli lava lähedal, siis kuulsin ma üleskutset pillimehevõistlusest ja otsustasin, et lähen proovin ka kätt. Mul polnud pilligi kaasas, laenasin selle oma bändikaaslaselt Leima Matiselt, kes parasjagu lavalt maha tuli.»

«Seda, kas see on maitsekas. Loomulikult on maitseid erinevaid, kuid muusikuna tajud hästi ära vahe, kas tegemist on nii-öelda juba kulunud võtetega või on artist leidnud oma käekirja ning kasutanud uusi ja põnevaid lahendusi oma muusikas. Lisaks hindan väga laval olemise oskust ja seda, kas artist on aus ja kas ta ise seda naudib.»