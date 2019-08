Algab Leigo Järvemuusika festival

«Uute kunstivormide lisamine on olnud juba pikalt mõttes ja nüüd ongi hea meel, et laiendame Leigo niinimetatud tavapärast ampluaad. Eks Leigol on ikka olnud kontserdid vabas õhus looduse keskel, aga nüüd saab publik sõna otseses mõttes looduses muusikast läbi jalutada või vastupidi,» kommenteeris festivali peakorraldaja Tiiu Tamm.

Neljapäeval ja reedel oodatakse publikut muusikalisele metsarännakule «Thule mustrid», millega tähistatakse helilooja Tõnu Kõrvitsa 50. sünnipäeva. Teoks saab muusika- ja valguspunktidega kaunistatud jalutuskäik Leigo teatrimetsas. Retketekstid on kokku pannud Andri Luup ja Toomas Täht, koreograafilised vahenumbrid seadnud Anna Kristin McCarthy. Kontsertrännak lõppeb müstilises metsas, kus valgusfestivalide korraldaja Indrek Leht on ööhämarusse sulatanud lummavad valgusinstallatsioonid.

Reedel saab Leigo Järvemuusika festivalil nautida Tiit Kikase eestvedamisel audiovisuaalset vaatemängu, mis põhineb Kronos Quarteti legendaarsel tsükliosal «Anthem of the Great Spirit».

Kontserdil kantakse ette variatsioon legendaarse helilooja Terry Riley teosest. Kronos Quarteti maailmakuulsaks mängitud ja Grammy’le nomineeritud albumilt «Salome Dances for Peace» võetakse luubi alla üks konkreetne lugu ja vaadeldakse seda väga omanäolise nurga alt. Koos Tiit Kikasega, kelle ohjata on laval lisaks elektriviiulile laserharf, droonipill ja kogu live-elektroonika, teeb kaasa keelpillikvartett koosseisus Egert Leinsaar, Linda-Anette Verte, Sandra Klimaitė ja Theodor Sink.

«Leigo Järvemuusika kunstilise juhina on mul suur rõõm kutsuda teid sellesse imelisse Leigo maailma, Tõnu Tamme oodud kõige unikaalsemasse kontserdikohta maailmas. Olles viimastel aastatel esinenud üle maailma tähtsaimatel lavadel, võin kinnitada, et see kogemus koos uskumatu tulevärgiga on midagi, mida ei näe ega kuule kusagil mujal,» ütles festivali kunstiline juht Marius Järvi.