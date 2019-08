Presidendi Lõuna-Eestis töötamise kava võtab ilmet

Nagu teada, on Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid otsustanud töötada selle aasta hilissuvel Lõuna-Eestis. Kui seni oli teada, et riigipea juhib mõni aeg riiki Põlvamaalt Räpinast, siis nüüd on selgunud, et ta veedab osa aega ka Võrus.

Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe nentis, et kuigi kava hakkab juba natuke selgemaid piirjooni võtma, seisab põhitöö kõikide graafikute ja sihtkohtade paikaloksutamisel veel ees.

«Hetkel saan öelda nii palju, et riigipea töötab Kagu-Eestis kahel nädalal: augusti viimasel nädalal ning siis 14. septembrist uuesti,» ütles Linnamäe neljapäeval.

Küsimusele, kus proua president ikkagi täpsemalt Lõuna-Eestis töökabineti sisse seab, kostis tema avalikke suhteid korraldav mees, et riigipea töötab tegelikult üle terve Kagu-Eesti. «Nii nagu Ida-Virumaa puhulgi, kus oli ööbimiskoht küll Narvas, aga tegelikult toimus igapäevane töö kõigis maakonna omavalitsustes moel või teisel, on ka Kagu-Eestis.»

Linnamäe kinnitas varasemast teadaolevat infot, et Kersti Kaljulaidi peamine ööbimiskoht on kahe hilissuvise töönädala jooksul Räpinas. Ta lisas, et ilmselt veedab riigipea paar ööd ka Võrus, aga tegevused on samas üsna ühtlaselt üle Põlva- ja Võrumaa jaotunud.