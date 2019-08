Intsikurmus kaiguvad nii räpiriimid kui kosmilised helid

Esimest korda esineb Põlva metsapargi laval Lõuna-Korea bänd Idiotape. Välismaised peaesinejad on Superorganism Londonist, Prantsuse räpipunt Chinese Man, Tel Avivi duo Lola Marsh, Ida-Euroopa täht Ivan Dorn ja tantsumuusikat viljelev Hollandi - Uus-Meremaa trio My Baby.

Kodumaistest muusikutest on kohal kirev seltskond. Publiku tõmbavad käima räpparid Pluuto ja Villemdrillem, kauneid vokaale pakuvad Lenna ja Anett, kosmilisi helisid loob Mick Pedaja, roki eri külgi näitavad Miljardid ja Talbot. Üles astuvad ka välismaal edu saavutanud Ewert and The Two Dragons ja Kadri Voorand koos Mihkel Mälgandiga. Üks peaesinejaid on Eesti maailmamuusika kaardile viinud Kerli, kes annab suve ainsa kontserdi kodumaal.