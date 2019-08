Endine ülembsootska avaldas hinge kriipiva tagasivaate setode lähiajaloole

Kuigi lugejaid jääb vähemaks ja kirjutajate arv suureneb, tundis Laaneots sellegipoolest, et ei saa kirjutamata jätta.

«Kirjutasin raamatut aastatel 2015–2019. Mingeid märkmeid hakkasin kirja panema juba siis, kui olin ülembsootska (valiti 2014 augustis – M. M). Kirja sai seegi, miks olin vaid ühe aasta – see on täiskohaga vabatahtlik töö. Kord tahtis keegi minu kui ülembsootskaga kokku saada, ükskõik kus Eestis. Andsin talle oma graafiku, et kus ma mingil päeval olen. Ta vaatas seda ja ütles: «Annela, see on justkui presidendi graafik.» Vastasin, et ei ole presidendi graafikut näinud, aga kui sa tead, ju see siis on nii.»

Elu muutus ohtlikuks

Erinevus on tema sõnul aga selles, et ülembsootskana oled ka iseenda autojuht ja kõnedekirjutaja – kusjuures maksad sellele kõigele kõvasti peale. «Hing ihkas küll jätkata, aga praktiline paratamatus seadis oma piirid. Tegin ju seda kõike kolme lapse kõrvalt. See muutus lausa eluohtlikuks: rallisin öösel koos lastega ringi, et olla hommikul Eesti teises otsas. See ei olnud enam turvaline. Samas oli see kogemus, mida ei saa vahetada millegi vastu,» rääkis autor.

Teosest saab lugeda ka seestpoolt vaadet valdade liitmisele. «Olin üks Setomaa valla loomise juues olnud viiest-kuuest inimesest, kes sellega kaks ja pool aastat sisuliselt iga päev tegeles. Tuli ju see lõpuks sundliitmise teel erijuhtumina. Kirjutan ka, miks Setomaa valla sünd ikka nii õige oli,» rääkis Laaneots.

Ta rõhutas, et seto kultuuripärand sõltub vaid mõnesajast inimesest. «See ei olnud suvaliste valdade liitmine, vaid pead mõtlema, mida see kogu maailmale ja kultuuriruumile tähendab. Õnneks valitsus sai nendest oietest ja hoiatustest abi – et kui me nüüd Setomaa valda ei tee, võime hävitada ühe väga olulise kultuuri.»

1,8 miljonit vastu taevast

Peatükis «Setomaa valla sünd» avaldab sootska kahetsust, et volikogudes ei õnnestunud vabatahtlikku ühinemist kokku leppida ja selle tulemusena lendas vastu taevast 1,8 miljonit eurot ühinemistoetust.

Otsekoheselt toob ta välja ka tagamaad: kuigi Setomaa on olnud eeskujulik kogukonnaühenduste piirkond, ei pidanud paljud sädeinimesed vajalikuks valdavalt haldusküsimustega tegelnud volikogudesse kuuluda.

Kui kätte jõudis otsustamise aeg, hakkas tooni andma suhtumine «nüüd me teile, ​setotajatele, alles näitame», kusjuures häbivääristajad olid need, kes ise projekte kirjutada ei osanud ja kellel puudusid ideed. «Kadedus pääses valla – ja sealt see joon jooksiski,» tõdeb raamatu autor. Sellest hoolimata pooldas küsitlusel Setomaa valla moodustamist 76,9 protsenti osalenutest.

