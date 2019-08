Põlvamaa kaunite kodude hulgas on nii põlistalusid kui ka uusehitisi

Sel aastal valiti kaunimateks ja esitatakse presidendile tunnustamiseks perekond Hollase kodu Räpina valla Raigla külas, Uudo Sõõru kodu Kanepi valla Pikareinu külas ning perekond Patraili kodu Põlva valla Tännassilma külas.

Tänavuse Eesti kauni kodu konkursi maakondliku komisjoni juhi Marika Saksa hinnangul on kõik omavalitsuste esitatud kodud kaunid ja samas väga eriilmelised, nende omanikud on teinud suurt tööd kodu rajamisel ja järjepideval hooldamisel. Nominentide seas on nii väärikalt taastatud põlistalusid kui ka uusehitisi noorte arengujärgus aedadega.

Piirivalvekordoni uus elu

Perekond Hollas asus Lämmijärve äärde Räpina randa kodu rajama 2000. aastate alguses. Uue näo sai endise piirivalvekordoni hoone, järgnes aastatepikkune töö koduõue ja kaugema ümbruse kujundamisel ning oma ettevõtte arendamisel. Koduõuele on rajatud nüüdisaegne tootmishoone püütud kalade turustamiseks. Õueala kujundamisel on kasutatud järvest välja tõmmatud jändrikke.

Perekond Hollase kodu Räpina rannas. FOTO: Marika Saks

Omanäolise aiamööbli ja kalapüügiainelised skulptuurid on peremees Andres kujundanud maja ümbruses oma elu ära elanud tammedest. Haljastuses on kasutatud valdavalt igihaljaste puude-põõsaste erinevaid vorme, ühtlasi säilitatud väärikad põlispuud.

Inglise stiilis taluaed

Anneli ja Maidu Patrail alustasid oma perega Tännassilma oja kaldale aia rajamist 1996. aastal. Aastatega on loodud kahel hektaril paiknev liigirohke Inglise stiilis taluaed, kus põneval maastikul avanevad maalilised vaated eriilmeliste veekogudega kaunile pargile. Loodud on erinevaid aiaruume, sealhulgas tarbeaed koos uhkete kanade ja nende majadega.

Perekond Patraili kodu Tännassilma külas. FOTO: Marika Saks

Aeda on tunnustatud ka varem, kuid järgnenud aastatega on see saanud ulatusliku täienduse. Rajatud on metsapargi osad, istumisnurgad, tiigi äärde terrass linnulaulu ja kohvi nautimiseks. Aias on rikkalik valik püsikuid, palju eri liiki puid-põõsaid. Korrastatud on vanemad hooned ning ehitatud uusi.

Uudo Sõõru kodust – künkal asuvast elumajast – avaneb avar vaade reljeefsele õuele. Väga korras tarbeaeda eraldab ülejäänud aiast põneva lahendusega elulõngahekk ning rohelusse lisavad värvi taluaia lemmikud floksid ja pojengid. Mäenõlval asuvasse õunaaeda on nutikalt seatud palju eri sorti roose. Suletud õue kõrval laiub peremehe rajatud dendropark.

Krista ja Härtsi Müürsepa rikkalik kollektsioonaed Mägari külas. FOTO: Marika Saks

Riigihalduse ministri Jaak Aabi tänukirja ja sellega kaasneva mastivimpli pälvisid Elaire Graf ja Arvi Tõllimäe Põlva valla Laho külast, Krista ja Härtsi Müürsepp Kanepi valla Magari külast, Aire ja Urmas Hallap Kanepist, Ene Tigas ja Priit Sibul Räpina valla Pahtpää külast, Ira ja Simo Kabanen Räpina valla Meeksi külast, Hille ja Taavi Kala Räpina valla Kassilaane külast ning Roosmarii Hilkja ja Raul Viru Põlva valla Kähri külast. Samuti tunnustati Põlva uut keskväljakut ja Põlgaste pansionaati.

Viimati nimetatutest tõstis Marika Saks esile noore pere Roosmarii Hilkja ja Raul Viru arengujärgus, ent juba praegu väga meeldivat koduaeda Kähri külas. Magari külas püüab pilku Krista Müürsepa ja tema ema Härtsi koostöös südamega rajatud rikkalik kollektsiooniaed.

Kõik taandub heale sõnale

Tunnustused maapäeval üle andnud Räpina vallavanem ja Põlvamaa omavalitsusliidu juht Enel Liin pani kõigile südamele, et ükskõik kui suured on soovid ja ootused, kõike ei saa korraga ei Eesti riigis ega igaühe kodus.

«Kõik taandub heale koostööle, läbisaamisele ja heale sõnale. Selleks soovingi teile pikka meelt ning aastatepikkuse kogemuse kaasavõtmist. Nii saavad meie külad veel ilusamaks ja tugevamaks ning maale tulevad tagasi ka noored,» rääkis Liin.

Kui president Lennart Meri 1997. aastal kauni kodu liikumise algatas, juhtis ta omavalitsusjuhi sõnutsi tähelepanu meie hallidele majadele ning leidis, et aeg oleks muutusteks. «Meie taasiseseisvumise esimesed viis-kuus aastat olid läinud sellele, et elada oma igapäevast elu ning kodud jäid tähelepanuta, sest aeg oli tõesti raske. Vahepealsete aastate jooksul on palju muutunud: meil on palju kodusid, mille üle uhke olla ja mida teistele eeskujuks seada. Olen ka ise olnud Põlvamaa kauni kodu komisjoni liige. Kõige rohkem oleme hinnanud igapäevatööd ja hoolt, mitte kodudesse pandud raha,» rõhutas Enel Liin.

Roosmarii Hilkja ja Raul Viru kodu Kähri külas. FOTO: Marika Saks