Küttepuidu hind suve alguses veidi langes

Esimese kvartaliga võrreldes langes küttepuidu hind teise kvartali lõpuks 1,6 protsendi võrra. 32 euro tasemest on hind nüüd allpool püsinud viimased neli kuud, selgus Erametsakeskuse teise kvartali hinnastatistikast.

Samas riigimetsast müüdava küttepuidu hind on viimase kolme kuuga pisut ehk 0,3 protsenti kasvanud. Aastataguse ajaga võrreldes on hind aga kerkinud koguni 22 protsenti.

Nimelt Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) poolt koju toodav eratarbijale mõeldud küttepuidu hind muutus 1. märtsi seisuga. Kuni 10 tihumeetri küttepuidu tarnimisel kasvas hind ligi 8 protsenti, 24-tihumeetrise koorma tarnimisel aga 10-11 protsenti sõltuvalt sellest, kas on tegemist okaspuu- või lehtpuupuiduga.

«2019. aasta esimest poolaastat võib nimetada langevate puiduhindadega ajaks. Ainult kolme sortimendi, lepa- ja haavapalgi ning küttepuidu, hind on kas püsinud eelmise aasta tasemel või pisut kallinenud. Kõikide teiste sortimentide hinnad on rohkemal või vähemal määral kukkunud. Eriti tugevalt on hind vähenenud okaspuu paberipuidul,» kirjutas metsandusekspert Heiki Hepner ülevaates.