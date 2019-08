OHHOO! Võru rahvale keedetakse pidupäevaks maailma suurim sõir

Sõir keedetakse valmis Nopri talumeiereis, kus on selleks tarbeks olemas kõige suurem katel. «Tahame sõira teha vanamoodi – paneme riide sisse ja teeme ta sellise stiilse,» lisas Parv.

Nopris valmis keedetav sõir tuuakse ühes tükis Võrru 16. augustil toimuvaks rahvapeoks, kus see pidulikult soovijatele välja jagatakse.

Sõira ehk kohupiimajuustu on ajalooliselt valmistatud üksnes Võru- ja Setomaal ning siinsed eestvedajad soovivad taotleda sõirale ka Euroopa Liidu geograafilise kaitse märgise. Kuna sõira valmistamise leviala on küllaltki väike, on 125 kilost kohupiimast valmistatav Võru sünnipäevasõir valmides väga suure tõenäosusega suurim sõir, mis seni korraga keedetud.