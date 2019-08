Suur galerii: Värvika Intsikurmu festivali esimene päev

Reedel, 2. augustil ehk festivali esimesel päeval kostitasid külastajaid inglihäälsed Anna Kaneelina ja Anett, Noortebändi valitsevad tšempionid Duo Ruut, soundcloudi räppar Pluuto, uued elektroonilise muusika tegijad Restless Experience, multitalendid JT Conseption ja auhinnatud Miljardid ja Ewert and The Two Dragons. Välismaisetest artistidest laulsid end eestlaste südametesse Iisraeli duo Lola Marsh, Ida-Euroopa superstaar Ivan Dorn, Londoni sensatsioon Superorganism, Eestit ka juba varem väisanud R&B jumalanna Iris Gold, hüpnootilist tantsumuusikat viljelev MY BABY, pööraselt lõbusa esinemisstiiliga Norra grupp Pom Poko ja Leedu trio Sheep Got Waxed.