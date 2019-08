Valgamaal tuleb Admiral Pitka luurevõistlus

Võistluse avamine on esmaspäeval kell 17 Karula Vabadussõja ausamba juures. Kõik huvilised saavad võistlejatele kaasa elada veel ka teisipäeval kell 14-19.30 avatud kontrollpunktis, mis asub Sooru järve lõunapoolsel kaldal Soorus, Valgamaal.

Admiral Pitka luurevõistlus on Kaitseliidu korraldatav rahvusvaheline sõjalis-sportlik üritus, mis toimub igal aastal erinevas Eesti piirkonnas, et vähendada Eesti võistkondade koduväljaku eelist. Võistluse eesmärgiks on mõõta reaalsusele võimalikult lähedastes oludes osalejate väljaõppetaset, relvastust/varustust ning kindlasti ka moraali.