GALERII: Rein Taaramäe tuli, sõitis ja võitis

Vahetult lõpetamise järel tunnistas Rein Taaramäe, et distantsi esimene pool oli talle päris raske. «Üritasin kõvasti kangutada, et neil (konkurentidel – M.M) elu raskeks teha. Otsest rünnakut ette ei võtnud, kuid hoidsin tempot. Lõpus aga olid nad juba nii küpsed, et vahe lihtsalt tuli sisse. Otseselt ma ei rünnanudki.»