«Nädal tagasi oli mul imelik unenägu, kus Peko ütles, et kui kuningriik tuleb mu vanavanemate kodumuru peale, siis ma pean paku peale astuma,» rääkis Rein Järvelill. «Mõtlesin, et mida see võib tähendada, kui tuli meelde, et mul on üks vanaemadest Küllätüväst pärit. Tundus, et ju peab ennast kokku võtma ja paku peale seisma.»