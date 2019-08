Koertehotell avas uksed 1. detsembril. Selle eestvedaja Eva Kütt luges eelmise kuu keskel kokku, kui mitu koera on sellest peale hotellis käinud. Ta sai 34.

Neljapäeval nautisid lõunauinakut kaks külalist: bullterjer Cascada ja beagle Jessy. Ühe pere koerad Cascada ja Jessy on hotellis juba neljandat korda. Kütt rääkis, et reedel tuleb neile lisaks üks uus külaline ning suur osa augustist on broneeritud.