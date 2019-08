Pihkva karu ei õnnestunud jahi käigus tabada

Sille Ader tuletab kodanikele meelde, et kahjude korvamise aluseks keskkonnaministri määrus. «Keskkonnaamet hüvitab karu tekitatud kahjud, kui kahjustatud on mesitaru või silopalli või on surmatud või vigastatud põllumajandus- või lemmiklooma,» ütles ta. Pressiesindaja lisas, et lõhutud aken või ümberaetud prügikast kahjuks hüvitamisele ei kuulu.