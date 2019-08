«See on suguvõsauurijatele üks olulisemaid iga-aastaseid kokkusaamine,» kinnitas Eesti genealoogia seltsi Valgamaa osakonna juht Viivi Sirmais. Kuigi Valgamaal pole suguvõsauurijaid just väga palju ja osakonda kuulub neid paarikümne ringis, on tegu aktiivsete ja laia silmaringiga inimestega, kes nägid tublisti vaeva, et kokkusaamine õnnestuks.