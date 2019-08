Kontsert toob kuulajateni vana lemmiku

Nagu varasemalt, antakse korraldaja Ülle Juhi sõnul ka sel aastal kohalikele esinejatele võimalus kodupubliku ees üles astuda. «Kui eelnevalt on näiteks üles astunud kohalikud laulutüdrukud ja väikeste poiste trio, siis seekord toome kuulajateni ansambli Vaakum.»

«Nad olid väga populaarsed ja minu põlvkonna inimesed ehk mäletavad, et see oli üks Lõuna-Eesti kõvemaid bände,» teatas korraldaja ootusärevalt. Juht usub, et 40. tegutsemisaastat tähistav ansambel suudab poolsaarele meelitada rohkem rahvast kui varem.

Programm läbis uuenduskuuri

Eelnevalt kontserdi üks põhiesineja olnud kaitseväe orkester seekord publiku ette ei astu. Selle asemel toovad korraldajad kuulajateni Urmas Lattikase ansambli koos solistidega. Esimest korda astuvad duetina üles ka metsosopran Annely Peebo ja tenor German Gholami Torres-Pardo.

Juhi sõnul oli muudatus tingitud sellest, et mullu siirdus endine peadirigent Peeter Saan pensionile. «Tuli uus dirigent, uued mõtted ning nad olid selleks kuupäevaks broneeritud mujal. See on ka ühtepidi vahva, sest saime programmi värskendada.»

Vaatemänguline miljöö

Korraldaja lubab, et ka visuaalne pool pakub vaatemängu. «Poolsaart ümbritsev jõgi, küünlatuled ja päikseloojang moodustavad täiusliku harmoonia. Kui tavaliselt minnakse kontserdile, et nautida muusikat ja elada kaasa, siis Jõekääru puhul lisandub visuaalne pool ja see on kirss tordil,» sõnas Juht.