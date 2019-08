Kevin Koik: kes me siis lõpuks oleme?

Möödunud nädalavahetuse valguses võib südamerahuga ka öelda, et eestlased on rallirahvas. Soomes toimunud autorallile sõitsid taas üle lahe meie suurmeistrile raja äärde kaasa elama tuhanded kaasmaalased. Omaette vaatemängu pakkus ka sealne lipumeri, kust hakkasid vaevu silma muud värvid peale sinimustvalge trikoloori. Ott Tänakust sai taas meediakanalite staar ja kõigi eestlaste lemmik, nagu seda on viimasel paaril aastal korduvalt juhtunud.

Kahtlemata on oma kangelastele poolehoiu avaldamine üksnes teretulnud. Koomiline on aga tagantjärele mõelda, kuidas eestlane on ajas muutunud, seda eriti spordi­valdkonnas.

Kui aastaid tagasi võidutsesid meie olümpiasangarid Kristina Šmigun ja Andrus Veerpalu, olid eestlased vankumatu suusa- ja talispordirahvas. Mõni aasta hiljem olime tuli­hingelised kettaheitefännid, seejärel tennise- ja maadlusehuvilised, ning nüüd võib siis öelda, et oleme täiskohaga vigursuusatajad ja ralli­sõitjad. Selle virvarri keskel on aga välja koorunud läbinähtav seaduspära: eestlane on alati platsis seal, kus on tunda võiduhõngu.

Sellest lähtudes julgen öelda, et eestlase puhul on hoopis tegemist puhtakujulise kameeleoniga, kes suudab kiirelt oma nahavärvust vastavalt vajadusele muuta. Kui vaja, oleme laulurahvas; ja kui vaja, siis ralli- või grillirahvas. Vaadates asja positiivsest küljest, siis paindlikkus ja hea kohanemisvõime pidavatki tänapäeva ühiskonnas üksnes kasuks tulema.