Piret Rammul: üritused näitavad elujõudu

Olen jõudnud Kanepi vallavanema tegutseda napilt kolm kuud. Nii lühikese ajaga oleks tervikpilti valla üldisest olukorrast raske luua, kuid minu õnneks olen olnud praeguse Kanepi vallaga seotud selle loomise algusest alates, töötades varem arendusnõunikuna. Seega julgen arvata, et olen päris hästi kursis, mis tehtud, mis tegemisel ja mis plaanis.

Kanepi vald on kahtlemata üks kaunis ja põnev paik. Juba meie valla nimi teeb võõragi inimese rõõmsaks. Lisaks on ka asukoht väga hea. Meie valla inimestel on üsna mõnus liigelda nii Tartusse, Põlvasse, Võrru kui ka Otepääle. Soodne asukoht lihtsustab kohalikel inimestel töötamist neile sobivas ametis, samuti on tööjõu leidmisel oma eelised. Tõsi, transpordi asjus on oluline loota siiski endale, kuid küllap on ühistransport linnast väljas elades üks suuri murekohti kõigile. Ühistranspordi murede lahendaminegi on üks paras pähkel. Põrkume ikka ja jälle ühe ja sama teema otsa: busside kasutajaid on liiga vähe. Ilmselgelt ei ole Kagu-Eestis külade vahelised bussiliinid seetõttu kasumlikud. Kumb aga on olulisem: kas elu maal või tasuv bussiliin?

Kanepi vallas tegeleme aktiivselt ja julgelt oma positiivse kuvandi loomisega. Oleme seisukohal, et oma valda saame maailmale tutvustada ikka meie ise. Heade uudiste jagamine eri kanalite kaudu on ülioluline, sest negatiivne uudis saab kajastatud niikuinii ja tõenäoliselt oluliselt suuremalt.

Suurematest plaanidest on kavas Valgjärvele ehitada külarahva soovidele vastav uus hoone.

Head võimalust kuvandit kujundada pakuvad kindlasti suured sündmused. Olen seisukohal, et mida rohkem ja erinevamaid üritusi vallas on, seda lihtsam on tuntust koguda. Küllap seostuvad nii mõnedki paigad meile kõigile just mingi põneva sündmusega.

Sel aastal korraldasid meie noored valla toel Kanepi festivali. Tookord kanepipõllule rajatud labürint on avatud siiani ja uudistajaid jagub. Noored nägid väga palju vaeva ja meie kõigi suureks rõõmuks osutus festival väga populaarseks. Suur huvi annab julguse edasi minna ja kujundada välja uhke traditsioon.

Üritusi on olnud palju ning tulemas on neid veelgi. Kahtlemata tõi kõige enam rahvast meie kanti Lõuna-Eesti teedel sõidetud Rally Estonia. Hea meel oli näha, et kohalikud elanikud said rallist omagi väikese kasu, müües süüa-juua või pakkudes majutust. Eks selliste võistluste üks eesmärk ongi ka kohalikule võimaluste pakkumine lisaks sellele, et maailmaklassi sündmus tuleb koju kätte.

Teist aastat toimub meil Kanepi valla rahvatriatloni sari. Seegi on osutunud äärmiselt populaarseks. Tegu on väga toreda ja sõbraliku võistlusega, mis toob meile spordisõpru kaugemalt ja lähemalt ning kohalikudki võtavad osa.