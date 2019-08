Itaalia ühistu plaanib Võrumaale juustukeldri asutada

«Massimo ütles, et siin on ideaalsed tingimused sinihallitusjuustu laagerdamiseks,» rääkis Metsavenna talu peremees Meelis Mõttus. Kevadel Eestiski käinud Massimo Monetti on La Poiana ühistu president, kes aitab Mõttuse juustuäril jalad alla saada ning vaatab ühtlasi lootusrikkalt Eesti ja Läti poole, kus Prantsusmaa piiri lähedases Castelmagno külas valmistatavaid juustusid võiks tulevikus müüa.