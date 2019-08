Kange alkoholi müük on kasvanud viiendiku võrra

«Aktsiisi langus on mõjunud alkoholi müükidele positiivselt, kange alkoholi müük on tõusnud viiendiku võrra ja lahja alkoholi müük mõnevõrra vähem,» ütles Prisma Peremarket ASi sortimendidirektor Kaimo Niitaru.

Prisma langetas alkoholitoodete hindu 1. juulist ning uue hinna on saanud üle 400 toote. Niitaru sõnul langetab kauplusekett alkoholitoodete hindu aasta lõpuni, kuna laovarud pole veel otsas.

Praeguseks on lahja alkoholi hind Prisma kauplustes langenud keskmiselt 0,14 eurot poole liitri kohta ja kange alkoholi hind 1,5 eurot liitri kohta, lisas Niitaru.

Ka Coop langetas alkoholitoodete hindu aktsiisi võrra juuli esimesel nädalal ning on vastavalt laovarudele langetanud järk-järgult hindasid enam kui 900 tootel.

«Eelmise kuu statistika näitas eelkõige kange alkoholi müügi kasvu ligi veerandi võrra ning mõningast kasvu ka lahja alkoholi müügis,» ütles Coop Eesti kommunikatsioonijuht Martin Miido.

Maximas on võrreldes eelmise aasta sama kuuga müügid kasvanud kangest alkoholist rummi, džinni ja viina kategooriates keskmiselt 20 protsenti ning tänavu juuniga võrreldes keskeltläbi 15 protsenti.

«Tänase seisuga, mil aktsiisilangetusest on möödas pisut enam kui kuu ning kauplusteriiulitel on enimostetavate kaupade puhul müügil juba uue aktsiisimääraga tooted, näitab ostustatistika, et peamine kasv on just kange alkoholi kategooriate osas,» ütles Maxima Eesti müügiosakonna juht Kadi Lainelo.

Ta märkis, et lahja alkoholi puhul sarnast muutust näha pole, kuna see tootekategooria on väga hooajaline ning tänavune suvi on mullusest palju jahedam olnud. Seetõttu on ka lahja alkoholi tarbimisnumbrid jäänud mullusele tasemele, milles võib aga näha aktsiisilangetuse teatavat mõju.

«Eraldi aga saab välja tuua alkoholivabade toodete märgatava müügikasvu – see annab märku asjaolust, et tarbijad muutuvad üha enam vastutustundlikumaks ja langetavad sageli valiku just alkoholivaba toote kasuks,» märkis jaeketi müügiosakonna juht.

Maxima langetas 1. juulil 17 enimostetava toote jaehinda, sealhulgas tegi jaekett seda toona enda marginaalide arvelt, kuna kaup oli tegelikult sisse ostetud varasema aktsiisimääraga.

«Pärast seda oleme tootehindu alandanud jooksvalt ja järk-järgult. Müügihinna alanemine kaupluses kajastub üldjuhul tarbijale vastavalt sellele, millal meie kauplustesse on jõudnud tootjatelt või maaletoojatelt ja edasimüüjatelt aktsiisilangetusest tulenevalt madalama hinnaga tooted. Samuti sellest, millised on meie ja edasimüüjate varasemad laovarud,» rääkis Lainelo.

«Edasist muutust näeme järgmiste kuude jooksul, kuna ka tarnijad langetavad üha suurema hulga toodete hindu vastavalt laovarude uuenemisele," märkis Lainelo. Ta lisas, et enimostetavate toodete puhul on hinnamuutus juba suures osas rakendunud, sest nende varusid saab jaekett ka kiiremini uuendada ning uuel aktsiisimääral põhineva hinnaga müügile tuua.