Tõrvas põimuvad loodus ja kõrgkultuur

Aset leiavad kohtumised sarjast «Juured», mille üks külaline on EELK Konsistooriumi kantsler ja Kambja koguduse õpetaja Andrus Mõttus, kes jagab kuulajatega lugu oma eluteest. Samuti külastatakse ka Tõrva valla kaunemaid kultuuriloolisi paiku ning korraldatud on väljasõit Tartu Ülikooli farmaatsia instituuti, et kohtuda ülikooli professori Ain Raaliga.