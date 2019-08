Pidu juhivad laulukangelased

Tegelikult on laulu autor 1870. aastal Räpina vallas Kõnnu külas sündinud luuletaja ja muusik Hermann Julius Schmalz. Maetud on ta Räpina Ristipalu kalmistule.

Suur osa Schmalzi pärandist on paraku teadaolevalt hävinud ja nii on ka mees ise üpriski unustuse hõlma vajunud. Et asja parandada, saab reede õhtul Kõnnu külas Maltsi mäel teoks rahvalaulupidu. See avataksegi Schmalzi mälestuskivi juures, millele kinnitatakse ka tunnusplaat «EV100 igas külas».