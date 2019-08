13 talgulist ja koer ning ühine vaenlane verev lemmalts

Öeldakse, et juhuslikult ei sünni siin ilmas midagi ning ilmselt pidi ELFi talguteade minu silmade ette sattuma. Esimese äratussignaali andis küllap lause «Kiire kasvu ja äkilise leviku tõttu – see roosilehti meenutavate lehtedega taim võib seemneid katapulteerida lausa seitsme meetri (!) kaugusele – on verevast lemmaltsast saanud oht meie kohalikele taimekooslustele.»