Rehetare valdajad veavad muinsuskaitsega vägikaigast

Näitlejana tuntuks saanud Tõnis Rätsep on koos hoone omanikust pojaga nõuks võtnud varisemisohtliku rehetare koost lahti võtta.

Näitleja Tõnis Rätsep ja tema poeg Ott ütlevad, et neilt on võetud nende kodu – esivanemate põlistalu. «Muinsuskaitseamet on meid nurka surunud,» tunnistas Ott Rätsep.