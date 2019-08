Maantee äärde tekkis hiigelpink

Ahhaa juhatuse esimees Andres Juur rääkis, et originaalhiidlaud ja -toolid on teaduskeskuse esimesed oma eksponaadid. «Meie näituste külastajatel on olnud võimalus hiidmööblit uudistada üle kahekümne aasta ning tänu oma efektsusele on see üks meie enim pildistatud eksponaate.»