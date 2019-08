Võrumaa külal on oma Mustamäe

Tsooru küla servas asuv Mustamäe pole sugugi moodsa aja leiutis, sest kohanimena on see seal kasutusel juba ammu. Ka mujal ajaloolisel Võrumaal on kohanimi Mustamäe mitmel puhul olnud või on senini kasutusel. Näiteks on kohanimeandmebaasi kohaselt oma Mustamäe ka Meeksis ja Verioral, mis mõlemad asuvad Räpina kihelkonnas. Veel on teada kaks Mustamäe talu, millistest üks asub Vana-Antsla kandis ja teine Mõnistes.