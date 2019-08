Jõudumööda on viimasel ajal korrastatud kiriku eriti hullus seisus olnud torniosa. Hiljutisel suguvõsauurijate külaskäigul pälvis suurt tähelepanu selle siseukse välisküljel olev omapärane link. Isegi mõni valgalane arvas, et see alles hiljaaegu sinna pandud on.

SA Valga Jaani Kiriku Renoveerimine juht Sirje Päss aga ütles, et heerost kujutav link on uksel siiski kogu aeg olemas olnud. «Ju pole seda varem väga näidatud, kuna uks nii hullus seisus oli. See link on muidu originaal, aga väike osa on veel heerosel puudu.»