Hoolsaimad rahaasjade planeerijad elavad Põlvamaal

Meestest ei planeeri eelarvet 52 ja naistest 50 protsenti, kõige kehvemad planeerijad on noored vanuses 18-29 ja üle 50-aastased inimesed. Vastupidiselt aga eelarvestab oma sissetulekuid ja väljaminekuid tervelt 66 protsenti 30-39-aastastest.

„Eelarve planeerimise vanuseline erinevus tuleneb suuresti taustsüsteemist – noored ei pea veel vajalikuks või ei oska eelarvet koostada. Nende sissetulekud on kesisemad ning võimalused suuremateks väljaminekuteks väiksemad. Vanematel inimestel jällegi puudub harjumus,“ kommenteeris uuringu tellinud Raha24 kaubamärgiga laenu pakkuva ettevõtte BB Finance OÜ juhatuse liige Urmo Kokmann.

Ta lisas, et 30-aastased on aga orienteeritud parandama oma elujärge ning parasjagu selles eluetapis, kus on suuremad väljaminekud ees – olgu selleks oma kodu ostmine või laste saamine.