Vald likvideeris ohtlikud rajatised

„Valga Vallavalitsuse üks prioriteete on kasutuseks kõlbmatute ehitiste lammutamine ning nendest põhjustatud ohtlike olukordade likvideerimine, et arendada atraktiivset ja kasutajasõbralikku elukeskkonda. Hea meel on tõdeda, et mitu sellist rajatist on taas avalikust ruumist kadunud ning ei kujuta enam elanikele ohtu,“ sõnas Valga vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre.