Karude peletamiseks tehti hoiatuslaske

Mesikäppasid märkas esimesena kohalik piirkonnapolitseinik ja jahimees Aleksander Zemskov, kelle väravast kaks karu sisse murdsid. Umbes kella 22 paiku hakkasid tema koerad haukuma. Mees vaatas hoovi ja nägi, et värava taga oli karu, kes prügikasti pikali ajanud. Kui ta õue läks, jooksis karu minema.

Zemskov läks koheselt autoga naabreid teavitama, et piirkonnas on karud. Kui naabrid hoiatatud said, siis läks ta koju tagasi. Kella 23 ajal hakkasid koerad uuesti ärevalt haukuma kui Zemskovi abikaasa terrassi aknast välja vaatas, vaatas temale hoovist vastu karu. «Laadisin haavilipüssi ära ja läksin õue,» meenutab ta.