Noore ettevõtja preemiale oodatakse kandidaate

«Ettevõtlusega alustamine ja sellele pühendumine nõuab nii tulevikuvisiooni, pealehakkamise julgust kui ka nutikust leida turult oma toimiv nišš. Just selliseid julgeid ja nutikaid noori ettevõtjaid me noore ettevõtja tiitlile kandideerima ootamegi,» ütles Liisi Himma, Swedbanki ettevõtete panganduse juht.

«Noore ettevõtja preemia konkursiga otsime ja tunnustame noori ettevõtjaid, kes on ettevõtte loomise ja kasvatamise ette võtnud. Senised preemia võitjad on kõik jätnud Eesti ettevõtlusmaastikule kestva jälje ning on heaks eeskujuks noortele, kes veel ei ole ettevõtlusega alustanud, kuid on seda plaanimas. Samuti innustab noorte esiletoomine tänaseid ettevõtjaid rohkem pingutama,» ütles kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts.