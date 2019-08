40 riigi metsandustudengid väisasid Eestimaad

Maarjamaale tegi tiiru peale 98 inimest, kelle hulka kuulus ka 13 korraldajat. Üks peakorraldaja Marek Uri sõnas, et Eestis käis kohapeal metsandushuvilisi 40 riigist, sealhulgas olid esindatud ka Kuuba, Costa Rica, Lõuna-Korea, Rwanda, Austraalia, Mehhiko ja Tšiili.

«Kõik maailmajaod on esindatud ja kaugelt on ikka väga palju inimesi. Aasiast on suur esindus,» sõnas Uri.