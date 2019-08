Välitööd toovad ametnikud Setomaale

Välitöödel kohtuvad Kagu-Eesti omavalitsused ja kultuurielu eestvedajad ning ministeeriumide ja riigiametite esindajad. Ühiste arutelude tulemusi on plaanis kasutada riiklike, maakondlike ja ka kohalike arengudokumentide ja tegevuskavade sisendina.

«Eesti riik on liiga väike, et siin võiks üldse rääkida perifeersetest piirkondadest. Kõikjal peab olema võimalik kultuurist osa saada, sest inimese põline elupaik ning rahvuskultuuri järjepidevus on üksteisest sõltuvad,» rõhutas kultuuriminister Tõnis Lukas välitööde arutelude eel.